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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 21.03.2017 14:28

Изображение Иркутский "Зенит" продолжает тренировочные сборы в Крыму, а дзюдоисты Приангарья успешно выступили на международном турнире. Подробности далее.

Футболисты иркутского "Зенита" не смогли выиграть первый в своей истории трофей. В финале турнира "Крымская весна" в Симферополе иркутяне встречались со сборной Республики Крым. Хозяева начали первым номером и регулярно напрягали ворота Ильи Кунгурова. Но наш вратарь и защитники справлялись. До перерыва. Буквально в первой же атаке второго тайма крымчане окрыли счет. Затем на 64-й и 69-й минутах Приходной и Зборовский принесли победу сборной Крыма - 3:0. Сейчас иркутяне тренируются в Евпатории, а 24 марта "Зенит" переезжает в Крымск Краснодарского края, там команда будет работать до 7 апреля.

Известный хоккейный специалист Сергей Ломанов-старший вернулся на пост главного тренера "Енисея". Как сообщили в пресс-службе клуба, дисквалификацию с него сняли. Скандал разгорелся в конце прошлого года: главного тренера хоккеистов "Енисея" отстранили за "многократные грубые и циничные нарушения". Исполком федерации хоккея с мячом почти единогласно проголосовал за отмену решения о дисквалификации тренера Ломанова на 2,5 года. Против был только один голос - члена исполкома федерации и заместителя директора генерального спонсора "Байкал-Энергии" Георгия Кузьмина.

Иркутские дзюдоисты Данила и Семен Карташовы завоевали медали на международном турнире по дзюдо в Словении. Спортсмены выступали в весовой категории до 60 килограммов. Данила Карташов стал победителем турнира. Его брат Семен завоевал бронзовую медаль.

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