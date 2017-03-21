Автор: Лариса Марковская

Сотрудники краеведческого музея просят помочь горожан организовать новый зал

Опубликовано: 21.03.2017 14:26

Квартиру в стиле советской эпохи оборудуют в иркутском областном краеведческом музее. Помочь организовать новоселье сотрудники просят иркутян, то есть передать в дар мебель, бытовую технику, предметы интерьера, посуду, текстиль.

Эти вещи, возможно, до сих пор хранятся в кладовых, на дачах или стоят в современных квартирах, навевая чувства ностальгии. Период жизни, который хорошо помнят наши родители, бабушки, для нынешних детей уже история со своими удивительными, любопытными моментами и подробностями. Но пока в фондах музея очень мало вещей из советского прошлого. Например, телевизор в деревянном корпусе середины прошлого века, музыкальная техника. Интерьер нового зала уже продумывают. "Самое главное место в квартире - это кухня. Все разговоры велись на советской кухне за столом, под абажуром за чашечкой чая. И, может быть, вы даже не замечаете, но тот же старый шкаф, старый холодильник и старый утюг являются частичкой истории нашей области, нашего края", - говорит Татьяна Шафранская, заведующая сектором истории Иркутского областного краеведческого музея.

Если ваша вещь достойна стать музейным экспонатом и вы готовы расстаться с семейной реликвией, звоните по телефону 333-449. Открыть новый зал планируют к юбилею Иркутской области. 27 сентября региону исполнится 80 лет. А также к исторической дате самого музея. Ему в этом году 235 лет.

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