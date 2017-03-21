Автор: Альфия Еремеева

Иркутские музыканты сыграли на байкальских торосах

Опубликовано: 21.03.2017 14:20

Услышать, как звучит Байкал. Иркутские музыканты отправились на лед озера, чтобы сыграть на торосах. Несмотря на весеннее тепло, в районе Бугульдейки еще остались подходящие льдины. При умелом подходе из них получаются неплохие музыкальные инструменты.

Особенно хорошо звучат те, что крепко вморожены в поверхность Байкала. Вот только заранее ноты не подбирают. Каждое выступление на льду - это импровизация. Соединить искусство и природу удалось коллективу "Этнобит". На льду Байкала пригодилось их умение играть на этнических инструментах. В том, что Байкал - отличная площадка для творчества, убедились и танцоры. На льду известная чечетка выглядит совсем по-другому. "Для меня новость и открытие, что чечетку можно делать и на байкальском льду. И она очень даже неплохо звучит. Есть, конечно, свои сложные моменты. Скользко. А так лед звучит", - поделился Дмитрий Дорохин, руководитель студии степа "Чечетка".

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