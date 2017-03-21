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Автор:
Татьяна Алексеева

Губернатор вручил государственные награды

Опубликовано: 21.03.2017 14:18

Изображение Государственные награды за подвиг получили сегодня два жителя Иркутской области из рук губернатора Сергея Левченко. Ангарчанин Вячеслав Германов в августе прошлого года вытащил из реки Китой двух тонущих детей. Ему вручили знак отличия "За честь и мужество".

А Ян Грузевич помог выбраться из реки Нижняя Тунгуска трем мужчинам. Он получил благодарность президента страны. Высшие награды Иркутской области получили также лучшие работники металлургической, лесной отраслей, культуры, образования и авиастроители. "Все вы внесли большой вклад в развитие нашего региона, укрепление его потенциала. Во многом благодаря именно вам, благодаря вашему упорному труду крепнет наш регион и закладывается фундамент для процветания будущих поколений. Благодарю вас за ваш труд, поздравляю с заслуженными наградами", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Особо отметили врачей. Звание заслуженных получили сразу несколько представителей медицинских династий. Известный офтальмолог Андрей Щуко стал почетным гражданином Иркутской области.

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