Волонтеров набирают для организации Дня Победы в Иркутской области

По данным ЦБР (2017.03.21)
Выпуск новостей за 21.03.2017 (58.72)
Добровольцы помогут организовать народное шествие "Бессмертный полк", благоустроят памятные места и воинские захоронения, а также проведут акции "Георгиевская ленточка" и "Письмо Победы".
Еще волонтеры запишут воспоминания ветеранов о фронтовых годах, истории пополнят архив памяти. Заявки от "Волонтеров Победы" ждут до 6 апреля. Всем желающим необходимо выбрать интересующее направление и зарегистрироваться на сайте http://волонтерыпобеды.рф.