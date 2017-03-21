Автор: Екатерина Лыкова

Волонтеров набирают для организации Дня Победы в Иркутской области

Опубликовано: 21.03.2017 14:16

Добровольцы помогут организовать народное шествие "Бессмертный полк", благоустроят памятные места и воинские захоронения, а также проведут акции "Георгиевская ленточка" и "Письмо Победы".

Еще волонтеры запишут воспоминания ветеранов о фронтовых годах, истории пополнят архив памяти. Заявки от "Волонтеров Победы" ждут до 6 апреля. Всем желающим необходимо выбрать интересующее направление и зарегистрироваться на сайте http://волонтерыпобеды.рф.

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