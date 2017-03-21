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Автор:
Ирина Белогривая

"Тещин язык" ликвидируют к 2020 году

Опубликовано: 21.03.2017 14:13

Изображение Шелеховский серпантин, больше известный как "тещин язык", ликвидируют к 2020 году. Работы начнут уже в ближайшие месяцы на участке с 47-го по 55-й километр. Проект одобрила экспертиза.

Опаснейшие повороты, крутые спуски и подъемы с завершением строительства уйдут в прошлое. Новая дорога станет короче прежней почти на треть. Также в этом году начнут строительство объездных трасс вокруг Усолья-Сибирского и Тулуна. "Протяженность данных обходов примерно одинаковая - около 40 километров. Категория участка, если говорить об Усолье-Сибирском, будет первая. Расчетная интенсивность движения от 15 до 30 тысяч автомобилей в сутки", - сообщил Николай Рейнет, начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Тулунская объездная автодорога по завершении строительства получит третью категорию. Интенсивность движения на ней составит от 3 до 12 тысяч автомобилей в сутки. Всего в этом году в области отремонтируют 260 километров федеральных трасс. На работы из федерального бюджета уже выделили около 8 миллиардов рублей. Обновлять будут покрытия на дорогах, мостах и путепроводах.

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