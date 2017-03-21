Автор: Виктория Малая

В Вихоревке Братского района мужчина напал на автомобиль скорой помощи

Опубликовано: 21.03.2017 14:10

ЧП произошло, пока врачи помогали пациенту. В это время местный житель оторвал у одной из спецмашин боковое зеркало. Сотрудники медицинской службы тут же вызвали полицию.

Стражи порядка установили: мужчина был пьян. Поступок он объяснил просто: разозлился на врачей. До этого инцидента он вызывал "скорую" другу. Ждать помощи пришлось 40 минут. А когда житель Вихоревки увидел сразу два автомобиля, которые приехали на один вызов, совладать с эмоциями не смог. "Это были хулиганские действия в отношении машины скорой помощи, которая приехала по вызову для оказания экстренной медицинской помощи больному, находящемуся в состоянии клинической смерти. Скорая медицинская помощь перегородила дорогу его машине, его автомобилю частному при выезде со двора", - сказала Марина Костюшко, заведующая Вихоревской городской больницей.

В полиции Братского района отказались называть это нападением, скорее, был конфликт между водителем и прохожим. По их словам, сотрудник медицинской службы грубо ответил местному жителю. Тем временем зеркало на спецмашине уже установили. Мужчине может грозить административная или уголовная ответственность. Все зависит от суммы ущерба, но ее еще не подсчитали.

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