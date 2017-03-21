виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-5
Ср
утро
-7/-9
Ср
день
+2/+4
Ср
вечер
-3/-5

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.2847
Евро/Рубль:
  61.6956

По данным ЦБР (2017.03.21)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.03.2017 (58.72)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

В Вихоревке Братского района мужчина напал на автомобиль скорой помощи

Опубликовано: 21.03.2017 14:10

Изображение ЧП произошло, пока врачи помогали пациенту. В это время местный житель оторвал у одной из спецмашин боковое зеркало. Сотрудники медицинской службы тут же вызвали полицию.

Стражи порядка установили: мужчина был пьян. Поступок он объяснил просто: разозлился на врачей. До этого инцидента он вызывал "скорую" другу. Ждать помощи пришлось 40 минут. А когда житель Вихоревки увидел сразу два автомобиля, которые приехали на один вызов, совладать с эмоциями не смог. "Это были хулиганские действия в отношении машины скорой помощи, которая приехала по вызову для оказания экстренной медицинской помощи больному, находящемуся в состоянии клинической смерти. Скорая медицинская помощь перегородила дорогу его машине, его автомобилю частному при выезде со двора", - сказала Марина Костюшко, заведующая Вихоревской городской больницей.

В полиции Братского района отказались называть это нападением, скорее, был конфликт между водителем и прохожим. По их словам, сотрудник медицинской службы грубо ответил местному жителю. Тем временем зеркало на спецмашине уже установили. Мужчине может грозить административная или уголовная ответственность. Все зависит от суммы ущерба, но ее еще не подсчитали.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.0122570991516 Sec.