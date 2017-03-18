Автор: Татьяна Алексеева

Перевели обратно в фонд капремонта

Опубликовано: 20.03.2017 17:10

Жители 119-ти многоквартирных домов Приангарья, которые создали собственные спецсчета, будут платить, как и большая часть населения страны, в общий единый фонд. Дело в том, что одни собственники жилья добросовестно делали взносы, другие нет. В итоге накопилась большая сумма задолженности. Это выяснилось после проверки жилнадзора.

О долге ведомство доложило главам муниципалитетов. В итоге дома перевели с системы оплаты через спецсчета в фонд капремонта. Но тут затесалась техническая сложность. В реестрах не учли, что часть владельцев квартир все же честно платили. А в бумагах за февраль они увидели крупную сумму, как у злостных неплательщиков. Но лишнего тратить не придется, успокаивают в фонде капремонта, специалисты проведут перерасчет. "В течение двух месяцев мы актуализируем эту информацию и проведем перерасчеты. С управляющих организаций, которые осуществляли начисление, проведем перерасчеты, и за этот период, два месяца, начисления пени не будет", - заверил Денис Быков, генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Впрочем, пени не будут начислять до конца 2017 года, чтобы все должники могли спокойно расплатиться. Сейчас фонд формирует реестры платежей и разносит их по лицевым счетам собственников. К слову, сегодня фонд заключил договор с финансовой структурой, которая не будет брать комиссию за платеж. Таким образом, для населения сумма взносов на проведение капремонта, может быть, даже немного снизится.