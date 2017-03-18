виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+1
Пн
день
0/+2
Пн
вечер
-6/-8
Вт
ночь
-8/-10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.9344
Евро/Рубль:
  62.3722

По данным ЦБР (2017.03.18)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 17.03.2017 (64.83)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Татьяна Алексеева

Перевели обратно в фонд капремонта

Опубликовано: 20.03.2017 17:10

Жители 119-ти многоквартирных домов Приангарья, которые создали собственные спецсчета, будут платить, как и большая часть населения страны, в общий единый фонд. Дело в том, что одни собственники жилья добросовестно делали взносы, другие нет. В итоге накопилась большая сумма задолженности. Это выяснилось после проверки жилнадзора.

О долге ведомство доложило главам муниципалитетов. В итоге дома перевели с системы оплаты через спецсчета в фонд капремонта. Но тут затесалась техническая сложность. В реестрах не учли, что часть владельцев квартир все же честно платили. А в бумагах за февраль они увидели крупную сумму, как у злостных неплательщиков. Но лишнего тратить не придется, успокаивают в фонде капремонта, специалисты проведут перерасчет. "В течение двух месяцев мы актуализируем эту информацию и проведем перерасчеты. С управляющих организаций, которые осуществляли начисление, проведем перерасчеты, и за этот период, два месяца, начисления пени не будет", - заверил Денис Быков, генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Впрочем, пени не будут начислять до конца 2017 года, чтобы все должники могли спокойно расплатиться. Сейчас фонд формирует реестры платежей и разносит их по лицевым счетам собственников. К слову, сегодня фонд заключил договор с финансовой структурой, которая не будет брать комиссию за платеж. Таким образом, для населения сумма взносов на проведение капремонта, может быть, даже немного снизится.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.7100419998169 Sec.