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Автор:
Клим Куликов

На лед Байкала вышли и хоккеисты

Опубликовано: 20.03.2017 14:07

Изображение Пока основная команда "Байкал-Энергии" готовится к финальной стадии чемпионата России, ее дублирующий состав провел выставочный матч в Куркутской бухте.

К резервистам присоседились также Дмитрий Гришин и Никита Никитин, которые весь сезон защищали цвета столичного "Динамо". Команды играли по правилам мини-хоккея. И, конечно, зрители увидели обилие голов. "Интересно, такая обстановка необычная. Надо собираться почаще, каждый год собираться", - сказал Иван Соловьев, игрок ХК "Байкал-Энергия-2".

Как и принято в показательных матчах, основное время завершилось вничью. А в серии послематчевых буллитов точнее оказались "синие".

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