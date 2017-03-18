Автор: Николай Бессонов

Соревнования по рыбной ловле прошли на Байкале

Опубликовано: 20.03.2017 14:04

"Байкальская Камчатка" на берегу священного озера. За звание лучшего на Байкале боролись рыбаки. Чей улов оказался больше? Съемочная группа программы "Новости" узнала секреты удачной рыбалки.

Григорий Негриенко говорит, что выработал свою философию рыбалки. В суеверия мужчина не верит, а больше уповает на собственные силы. "Самое главное - подготовиться хорошо к рыбалке, не сидеть, не вязать. Как вот у меня сегодня получилось, что не взял свой бур, понадеялся на товарищей. И приходится мне довольствоваться только одной лункой. Процентов 30-40 удачи и 15-20% зависит от места, где ты встал", - объясняет Григорий Негриенко, участник соревнований, г.Ангарск.

Но не все участники так прагматичны. Валерий Баяндаев - местный житель, без молитвы духам не начинает ни одно дело, тем более рыбалку. "Обряды у нас происходят по весне, летом мы молимся нашим предкам - утхэ. Прадедам, дедушкам. Если они благословляют нас, лучше нам сделают. У нас вот засуха была года два назад, мы начали молиться предкам, и у нас все хорошо стало", - рассказывает Валерий Баяндаев, участник соревнований.

На "Байкальскую Камчатку" в этом году съехалась вся Иркутская область. 20 команд, по три человека в каждой. Каждому можно пользоваться только двумя лунками и двумя снастями. На все про все три часа. За процессом следят строгие судьи, за малейший проступок дисквалификация. "Некоторые лукавые подбрасывают рыбу, друг другу могут передавать, чтобы у одного была кучка побольше и так далее. Здесь от любителя до спортсмена в принципе. Есть серьезные ребята из команд спортивных, их даже видно по форме, по перемещениям бесконечным", - говорит Сергей Куклин, судья соревнований.

Чтобы исключить даже намек на нечестную борьбу, в этом году впервые по периметру установили видеокамеры. Теперь каждый рыбак под пристальным наблюдением и человека, и техники. На столь строгие меры пошли из-за солидных призов. Главный трофей – снегоход, который, к слову, достался иркутянам. Команда спортклуба "Маяк" выудила больше 4,5 килограммов окуней и сороги и даже поймала одного омуля. Видимо, эндемик теперь в этих краях - редкость.

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