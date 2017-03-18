виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+1
Пн
день
0/+2
Пн
вечер
-6/-8
Вт
ночь
-8/-10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.9344
Евро/Рубль:
  62.3722

По данным ЦБР (2017.03.18)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 17.03.2017 (64.83)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

"БАМ-2017": у членов паралимпийской сборной взяли допинг-пробы

Опубликовано: 20.03.2017 13:56

Изображение Спортивные рекорды ушли на второй план. В России обсуждают скандал на Большом альпинистском марафоне. В эти выходные лыжная гонка состоялась в Шелеховском районе на станции "Огоньки". На старт, кроме любителей, вышли члены паралимпийской сборной России. Но перед этим не только спортсменов, но и весь тренерский штаб попросили сдать допинг-пробы.

Главный тренер паралимпийцев перед стартом заметно нервничает, утро ее команде и всему тренерскому штабу омрачили. Сотрудники российского антидопингового агентства взяли допинг-пробы не только у лыжников, но и у тренера, массажиста и сервисменов. "За мою всю историю, а я 30 лет почти в спорте, чтобы пробы брали у тренерского штаба... Некогда было разбираться просто. Вы же понимаете, не пойди я сдавать эту допинг-пробу, завтра же появится в прессе "Российские спортсмены, не будут разбираться кто, отказались сдавать допинг-пробы" и понесется", - говорит Ирина Громова, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.

А именно паралимпийская сборная России должна была придать особый статус марафону. К тому же свое спортивное турне по России спортсмены и так, стиснув зубы, называют вынужденным. От участия в международных стартах наши команды отстранили после скандала на паралимпиаде в Бразилии. "Мы к марафонам основательно не готовились, а так как нас не допустили, уже довольствуемся тем, что есть", - сказала Юлия Михеева, бронзовый призер чемпионата и первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

А есть три дистанции - 22, 36 и 50 км. Традиционный "полтиник" - самый масштабный по количеству лыжников. Возраст не помеха. Ловкость рук и никакого мастерства, шутит марафонец Геннадий Орлов. На лыжи встал еще в юности, сейчас ему 67. Живет в Бурятии и каждый год приезжает на станцию "Огоньки" не рекордов ради, а дух спортивный закалить. "Какое мастерство в моем-то возрасте, просто хочется участвовать в таких хорошо организованных массовых турнирах, сюда приезжаешь - просто отдыхаешь, ни о чем не думаешь, все здесь благоухает, красиво", - признается Геннадий Орлов, участник "БАМ-2017".

По самым скромные подсчетам, участников БАМа в этом году 500 - это абсолютный рекорд. В прошлом году такая массовость организаторам казалась заоблачной.

Артем Детышев, организатор "БАМ-2017": Я увидел замечательный индикатор - это определенное количество желтых номеров, это те номера, которые мы взяли про запас, если вдруг у нас придет максимальное количество участников, чтобы мы их достали и у каждого была возможность стартовать.

Анна Миленина, пятикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону: Трасса хорошая, проходили первый раз, все понравилось, спортсмены в первой группе все такие доброжелательные, подбадривали, молодцы! Очень понравился вежливый народ, подходят, подбадривают.

А вот триумфатор "БАМ-2017". Рекорд по времени на дистанции 50 км устанавливает иркутянин Евгений Иванченко. 2 ч 30 мин 25 сек - на финише 27-летний лыжник на доли секунды обходит участников из Красноярска и Москвы. "Настоящий марафон на 50 км начинается примерно с 45-го км. Эта такая черта, после которой приходится терпеть, преодолевать себя, усталость - мышечную, эмоциональную", - делится Евгений Иванченко, победитель "БАМ-2017" на дистанции 50 км.

БАМ провели и среди самых маленьких. Километр совсем еще юные лыжники прошли довольно уверенно. На финише всем эмоции, закалка, призы и дипломы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7142250537872 Sec.