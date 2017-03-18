Автор: Яна Романова

"БАМ-2017": у членов паралимпийской сборной взяли допинг-пробы

Опубликовано: 20.03.2017 13:56

Спортивные рекорды ушли на второй план. В России обсуждают скандал на Большом альпинистском марафоне. В эти выходные лыжная гонка состоялась в Шелеховском районе на станции "Огоньки". На старт, кроме любителей, вышли члены паралимпийской сборной России. Но перед этим не только спортсменов, но и весь тренерский штаб попросили сдать допинг-пробы.

Главный тренер паралимпийцев перед стартом заметно нервничает, утро ее команде и всему тренерскому штабу омрачили. Сотрудники российского антидопингового агентства взяли допинг-пробы не только у лыжников, но и у тренера, массажиста и сервисменов. "За мою всю историю, а я 30 лет почти в спорте, чтобы пробы брали у тренерского штаба... Некогда было разбираться просто. Вы же понимаете, не пойди я сдавать эту допинг-пробу, завтра же появится в прессе "Российские спортсмены, не будут разбираться кто, отказались сдавать допинг-пробы" и понесется", - говорит Ирина Громова, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.

А именно паралимпийская сборная России должна была придать особый статус марафону. К тому же свое спортивное турне по России спортсмены и так, стиснув зубы, называют вынужденным. От участия в международных стартах наши команды отстранили после скандала на паралимпиаде в Бразилии. "Мы к марафонам основательно не готовились, а так как нас не допустили, уже довольствуемся тем, что есть", - сказала Юлия Михеева, бронзовый призер чемпионата и первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

А есть три дистанции - 22, 36 и 50 км. Традиционный "полтиник" - самый масштабный по количеству лыжников. Возраст не помеха. Ловкость рук и никакого мастерства, шутит марафонец Геннадий Орлов. На лыжи встал еще в юности, сейчас ему 67. Живет в Бурятии и каждый год приезжает на станцию "Огоньки" не рекордов ради, а дух спортивный закалить. "Какое мастерство в моем-то возрасте, просто хочется участвовать в таких хорошо организованных массовых турнирах, сюда приезжаешь - просто отдыхаешь, ни о чем не думаешь, все здесь благоухает, красиво", - признается Геннадий Орлов, участник "БАМ-2017".

По самым скромные подсчетам, участников БАМа в этом году 500 - это абсолютный рекорд. В прошлом году такая массовость организаторам казалась заоблачной.

Артем Детышев, организатор "БАМ-2017": Я увидел замечательный индикатор - это определенное количество желтых номеров, это те номера, которые мы взяли про запас, если вдруг у нас придет максимальное количество участников, чтобы мы их достали и у каждого была возможность стартовать.

Анна Миленина, пятикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону: Трасса хорошая, проходили первый раз, все понравилось, спортсмены в первой группе все такие доброжелательные, подбадривали, молодцы! Очень понравился вежливый народ, подходят, подбадривают.

А вот триумфатор "БАМ-2017". Рекорд по времени на дистанции 50 км устанавливает иркутянин Евгений Иванченко. 2 ч 30 мин 25 сек - на финише 27-летний лыжник на доли секунды обходит участников из Красноярска и Москвы. "Настоящий марафон на 50 км начинается примерно с 45-го км. Эта такая черта, после которой приходится терпеть, преодолевать себя, усталость - мышечную, эмоциональную", - делится Евгений Иванченко, победитель "БАМ-2017" на дистанции 50 км.

БАМ провели и среди самых маленьких. Километр совсем еще юные лыжники прошли довольно уверенно. На финише всем эмоции, закалка, призы и дипломы.

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