Автор: Алексей Келэвро

"Автожесть"

Опубликовано: 20.03.2017 13:43

Сразу несколько страшных аварий произошли в минувшие выходные в Приангарье. Не обошлось без жертв. Водители не соблюдают правила дорожного движения, игнорируют знаки, садятся за руль нетрезвыми. Подробности в рубрике "Автожесть".

Гибелью человека закончилось ДТП на улице Старокузмихинская в Иркутске. Известно, водитель автомашины "Тойота Камри" допустил столкновение с другим легковым автомобилем, который поворачивал на АЗС. В результате "Тойоту" от удара отбросило в световую опору. Молодой человек, который был за рулем, скончался на месте. Причиной аварии могла послужить неверно выбранная скорость в автопотоке.

На трассе Вилюй, в нескольких километрах от Усть-Кута, страшная авария унесла жизни водителя и трех пассажиров. Иномарка на полном ходу врезалась в КамАЗ. Причину ДТП сейчас выясняют специалисты.

В Ангарске водитель "Тойоты Витс" совершила наезд на пешеходов с коляской прямо на "зебре". ДТП попало в камеры наблюдения. На кадрах видно, что машина едет вдоль пешеходной дорожки. Оказалось, в коляске находился двухмесячный мальчик. Его здоровье сейчас не вызывает опасений, ребенок получил легкие ушибы.

Сразу три машины столкнулись возле рынка "Фортуна". Водитель "Тойоты Краун" врезался во встречный автомобиль "Хонда Стрим". От удара "Хонда" перевернулась на крышу и врезалась в еще одну иномарку. На помощь пострадавшим пришли другие автомобилисты. Пострадавшего водителя "Хонды" пришлось доставать из салона при помощи спасателей. Он был доставлен в больницу. А молодой человек, управляющий "Тойотой" скрылся с места аварии. Позже его нашли сотрудники полиции уже пьяным. Сейчас его привлекают к ответственности сразу по двум статьям.

Неизвестно, что послужило причиной парковки автоледи в центре Иркутска, возле скульптуры Бабра в 130 квартале. Женщина спокойно сидела в своей "Ауди", когда ей сделали замечание прохожие. На одном из форумов в соцсети девушка объяснила, что подобный маневр ей позволило сделать отсутствие знака на пешеходной улице, запрещающий парковку.