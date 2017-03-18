Автор: Николай Бессонов

Фестиваль экстремальных видов спорта прошел на Байкале

Опубликовано: 20.03.2017 13:38

Настоящий адреналиновый марафон устроили 120 экстремалов со всей Иркутской области. На Малом море прогремел "Байкальский разлом". Фестиваль экстремальных видов спорта проводят второй год подряд. Участники буквально заворожили зрителей.

Алексей Роев - парашютист со стажем. Работает инструктором по прыжкам. Сегодня у Алексея важная миссия: нужно установить рекорд, достойный книги Гиннеса. С высоты 1300 метров спуститься с парашютом не просто на поверхность Байкала, а в прорубь размером 5 на 5 метров. "Прорубь - это ограниченное пространство. Вокруг лед, сам по себе опасность представляет. Ну и вода холодная. Почти 19 лет занимаюсь с 1998 года. Больше двух тысяч прыжков, больше 2200. Просто понравилось, как-то пришел в ДОСААФ и затянуло", - рассказывает Алексей Роев.

Сейчас на мужчине не привычная гимнастерка, а настоящий гидрокостюм. Остается проверить снаряжение, сесть в самолет, набрать высоту и прыгнуть. В жизни Алексея это второй прыжок с неба в прорубь. Ровно год назад в рамках первого фестиваля экстрима "Байкальский разлом" он уже сделал, казалось бы, невозможное. Чтобы добиться такого результата, организаторам пришлось продумать все до мелочей: от специальной экипировки до места и времени прыжка. Немало усилий потратили на подготовку проруби. "Сегодня до 5 часов утра делали эту прорубь. Очень было тяжело, все устали. Это получилось, только представьте себе, 25 тонн льда. 25 тонн льда мы оттуда руками вот так вот брали и вытаскивали, и вытаскивали", - сказал Андрей Сурков, организатор фестиваля "Байкальский разлом".

Теперь исторический поступок парашютистов просто обязан попасть в книгу рекордов Гиннеса. Нужно будет предоставить видеозапись прыжка экспертам. На этом настоящее экстремальное безумие не закончилось. Как только скайдайверы коснулись земли, байкальскую тишину разорвал рев мотоциклов. Эстафету приняли укротители железных коней. Затем настала очередь квадроциклов. А завершили программу миниатюрные, но не менее громкие карты. Кстати, в этой категории соревновались в основном дети. Самому младшему из них едва исполнилось 5 лет. Организаторы праздника уверены: из этого поколения вырастут настоящие экстремалы.