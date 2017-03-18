Автор: Яна Романова

В Иркутске состоялся митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Опубликовано: 20.03.2017 13:31

Крымская весна. В Иркутске и крупных городах региона прошли торжественные митинги в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. В областном центре около трех тысяч человек собрались на площади перед дворцом спорта "Труд" с плакатами и флагами. Полуостров вошел в состав России три года назад.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы все вернулись в то время, когда в состав Российской Федерации вошел Крым. Более 90% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Воля двух миллионов человек сделала свое дело", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Губернатор рассказал, что Иркутская область и Республика Крым сотрудничают. Подписаны соглашения в сферах сельского хозяйства, культуры, науки. Делегации постоянно перенимают опыт в разных сферах.

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