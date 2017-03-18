Автор: Николай Бессонов

Хотели покататься на лыжах, а оказались в отделении полиции

Опубликовано: 20.03.2017 13:28

Поклонники активного туризма вышли на тропу войны с сотрудниками национального парка. Кто не прав в туристическо-юридическом споре, а также где можно ходить, а где нельзя, расскажем далее.

Оздоровительная прогулка для Игоря Воронова и сотен других поклонников активного отдыха едва не закончилась рукоприкладством. Мужчина с товарищами отправился от станции "Темная Падь" до "Старой Ангасолки", чтобы поучаствовать в ледовом переходе. Но в итоге любителям свежего воздуха дорогу преградили инспекторы нацпарка. Останавливали людей как могли, составляли протоколы. Тем, у кого не было разрешений, предлагали здесь же их купить. 90 рублей на одного человека. "Это находится в разделе "рекреационные услуги", и за эти 90 рублей они предоставляют прохождение по оборудованным тропам со стоянками, навесами, смотровыми площадками под контролем сотрудников национального парка. Ничего этого не оказывалось, в данном случае сотрудники просто собирали деньги за проход", - рассказал Игорь Воронов.

Со стороны это выглядело как банальный "чёс". Когда все туристы прошли, сотрудники собрались и уехали. Особенно буйным перед этим они пригрозили полицией. Как пояснили в дирекции нацпарка, там хотят навести порядок с посещением заповедных территорий. Подобные рейды будут проводить чаще, усилят и профилактическую работу. А значит, недовольных будет много. Но это не освобождает туристов от обязанности обилетиться заранее. "Пребывание на территории национального парка осуществляется только при наличии разрешения. Плата осуществляется не за услуги, а за посещение территории. На того, у кого нет разрешения, нашими госинспекторами будет составлен протокол об административном правонарушении. Штрафы там высокие от 3 до 4 тысяч рублей", - сообщил Николай Резников, начальник отдела административно-правовой работы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Тем временем туристы считают, что их конституционное право на свободное перемещение грубо нарушили. Ведь люди шли по заповедной территории транзитом, как по единственной дороге. Они написали заявления в прокуратуру и уполномоченному по правам человека. И пока не собираются отказываться от прогулок, а вот платить категорически не хотят. И готовы дойти до суда, отстаивая свое право ходить по своей земле.

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