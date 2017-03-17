Автор: Виктория Малая

Масштабные командно-штабные учения спасателей прошли в Усольском районе

Опубликовано: 17.03.2017 20:26

Огонь от лесных пожаров подбирается к населенному пункту. Спасатели с воздуха и с земли делают все возможное, чтобы остановить стихию. Такой сценарий сегодня отрабатывали на масштабных командно-штабных учениях в Усольском районе. Съемочная группа вместе с сотрудниками МЧС поднялась на борт вертолета Ми-8 и своими глазами увидела, как выглядит спасательная операция с воздуха.

Вертолет - техника при тушении пожаров незаменимая. Легендарный Ми-8 только в прошлом году перевез больше пяти тысяч человек десанта и почти 300 тонн груза. Инструктор парашютно-пожарной группы Андрей Черемных работает уже 7 лет. Говорит, для слаженной работы подразделений такие учения необходимы. "Прыжков у меня уже за сотню. И на пожары прыгаем, и тренируемся каждый год", - добавляет Андрей Черемных.

Итак, парашютно-пожарная группа отправляется к месту возгорания. Вертолет опускается на высоту всего в 20 метров. Дальше десантники добираются до земли самостоятельно. Подмогу доставили, теперь нужно забрать пострадавшего. На борт его поднимают с помощью специальной лебедки. Также в задачи воздушного судна входит доставка воды и спуск полезного груза: продуктов и спецсредств. Все работы выполнены успешно.

А в это время огонь тушат и наземные лесопожарные силы. Для обследования используют квадроциклы. Огонь удается локализовать. В этом году пожароопасный сезон начался на две недели раньше, чем в 2016-м.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Такие штабные учения, которые проходят по всей территории Иркутской области, во-первых, позволяют проверить готовность на сегодняшний день, во-вторых, там, где еще не очень хорошо готово, подтянуть все организации, местные органы власти для того, чтобы они были готовы к пожароопасному периоду.

Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области: Мы воюем уже три дня. Отработано 42 вводных по защите населенных пунктов, по ограничению перехода лесных пожаров в населенные пункты. В ходе учения были задействованы все пожарно-спасательные формирования Иркутской области и подразделения лесного хозяйства.

А сегодняшние учения получили удовлетворительную оценку, все поставленные задачи выполнены.

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