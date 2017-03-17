"Иркут" уверенно завершил регулярный чемпионат

По данным ЦБР (2017.03.17)
Выпуск новостей за 17.03.2017 (64.83)
Баскетболисты сегодня провели последнюю встречу перед плей-офф. Соперником "оранжево-черных" был "Купол-Родники" из Ижевска.
Весь матч иркутяне доминировали на площадке. Учитывая предыдущий задел еще в первый четверти, подопечные Алексея Лобанова только наращивали преимущество. 76:52 - победа "Иркута". Самым результативным в составе иркутян стал Глеб Герасименко, на его счету 20 очков. Теперь в чемпионате суперлиги недельный перерыв, после которого стартует самая интересная часть сезона плей-офф. "Иркут" начинает его на домашнем паркете.