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Автор:
Екатерина Лыкова

Ученика Усольского кадетского корпуса избили старшие подростки из этого же корпуса

Опубликовано: 17.03.2017 18:26

Изображение Новые издевательства в Усольском кадетском корпусе. Группа 11-классников буквально пробежала по 14-летнему подростку. Наступали, в том числе, на голову. Инцидент произошел накануне вечером. Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Усольском кадетском корпусе. Проверки еще не завершены.

На больничной койке встретил учебный день Даниил Гончаров. У подростка гематома на лице и сотрясение мозга. Накануне произошла потасовка на лестнице Усольского кадетского корпуса. Группа 11-классников решила своеобразно пошутить. "Чувствую сильный удар в правую ногу, падаю и ударяюсь головой о ступеньку, меня начали поднимать наши одноклассники, и тут же второй удар произошел, я опять головой об ступеньку, и прямо сильное давление на голову было, думал, голова лопнет", - рассказывает Даниил Гончаров, кадет, ученик 8 класса.

По телефону Даниил рассказал родителям о ситуации. Отец позвонил воспитателям, оказалось, сыну нужна госпитализация. Мужчина забрал ребенка из учреждения и отвез в больницу. "Он плакал, жаловался на боли в ухе, боли в голове, тошнило его, голова кружилась, и, когда повез его до больницы, вырвало его два раза в машине. Синяк был отчетливый с левой стороны на щеке, виске и на глазу", - сообщил Дмитрий Гончаров, отец пострадавшего.

Такие случаи в кадетском корпусе не редкость, говорит Дмитрий Гончаров. В 11 классе сформировалась, что называется, плохая компания. "Позволяют себе высказывать в адрес работников корпуса всевозможные претензии в виде матов, оскорблений, дают работникам клички. Избиения кадетов 11 классом - это не первый раз", - сказал Дмитрий Гончаров.

В Министерстве образования учреждение находится на ежедневном контроле. Говорят, ситуация с прошлого года улучшилась. Сменили руководство, отдельных педагогов, отчислили нескольких учеников. "Пытаемся наладить психологическую обстановку в этом учреждении, привлекли психологов медико-социального сопровождения, профилактики, реабилитации и коррекции, которые тоже постарались, во-первых, диагностировать всю ситуацию в этом учебном году и каким-то образом выровнять ее", - говорит Максим Парфенов, заместитель министра образования Иркутской области.

Карина Головачева, старший помощник руководителя службы по связям с общественностью СУ СК РФ по Иркутской области: Следователи выяснили у мальчика, что, когда он поднимался по лестнице, он почувствовал удар по ногам, упал и ударился головой. Но встать он самостоятельно не смог, так как почувствовал, что кто-то наступил ему на лицо. В настоящее время следователи опрашивают руководство и воспитанников кадетского корпуса. Напомним, в октябре 2016 года следственными органами уже было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Руководство данного учреждения допустило избиение там несовершеннолетних.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы квалифицировать действия учеников. А Даниил Гончаров пока вынужден соблюдать постельный режим.

При содействии Усолького телевидени

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Ученика Усольского кадетского корпуса избили старшие подростки из этого же корпуса
Анонимный посетитель 18 марта 2017 г., 00:55
 
Сообщений: 52102
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66141
 
Анонимный посетитель 18 марта 2017 г., 00:55
 
Сообщений: 52102
Регистрация: 01.01.2010

боль писал(а):
раньше люди работали, дети тоже. сейчас сидят в интернете, и "учатся" там "жизни", и кто это всё безобразие остановит?!
 
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