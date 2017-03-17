Автор: Анастасия Байдракова

Росрыболовство планирует установить мораторий на вылов омуля в 2018 году

Опубликовано: 17.03.2017 17:38

Второй раз в истории Байкал близок к введению моратория на промышленную добычу омуля. Впервые такую меру применили в 1969-м, рыбу тогда не вылавливали 7 лет. Сейчас ситуация хуже, говорят ученые. Рыбаки, между тем, уверены: омуля меньше не стало, просто в отчетах регулярно занижают цифры. Сколько ценнейшего эндемика на самом деле осталось в Байкале?

Зимняя путина сорвалась. Ольхонские рыбаки возмущены. Квоты на промышленный вылов омуля на этот год все еще не распределили. Более того, добычу собираются запретить. Хотя люди уверены: рыбы достаточно. Но, чтобы получить разрешения, сами предприниматели занижали цифры в отчетах. "Квоты-то уменьшились. Это не ученые работают, сколько рыбы осталось. А они считают популяцию рыбы по уровню квот, которые все меньше, меньше, меньше", - считают рыбаки.

На самом деле ученые работают. Считают рыбу и в самом озере, и, что важнее, в реках, где она нерестится. Их данные: биомасса омуля в Байкале сократилась в два раза. А производителей на нерест зашло и вовсе в 4 раза меньше. Ситуация, говорят в Госрыбцентре, катастрофическая. "За последние 4 года суммарных, вместе если взять, за 4 года вместе в Байкал скатилось личинок в 2 раза меньше, чем скатывалось за год в период стабильного состояния запасов. Сейчас еще кто-то меня уверяет, оптимисты, что да, может быть, не так все сложно, не так все серьезно. Я говорю: да, сейчас мы еще долавливаем то, что есть в Байкале. Но что будет через 4 года, когда эта рыба придет в промысел?" – объясняет Владимир Петерфельд, директор Байкальского филиала ФГБНУ "Госрыбцентр".

Еще одна проблема - браконьеры. Они отлавливают рыбу и в нерест, и в нагул. Чтобы бороться с преступниками, на Байкале создают оперативную группу рыбохраны. Вторую в России после московской "Пираньи". На вооружении "Сармы" будут приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, лодки с мощными моторами. Ситуацию уже выправили: с мая прошлого года у нарушителей изымают орудия преступления. "Лодки, моторы, большие, маленькие, не имеет никакого значения. Транспортные средства, на которых перевозится рыба, сети, орудия лова - все изымается и передается на ответственное хранение в уполномоченные органы Росимущества. Когда мы реально стали изымать имущество, у людей реально возник вопрос: может, просто чем-нибудь другим заняться?" – говорит Иван Шумилов, начальник отдела охраны водных биоресурсов Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Ситуация на Байкале под пристальным наблюдением федеральных властей. В этом году промышленный лов еще сохранится в строго определенных местах и с сильно урезанными квотами. А с 2018-го Росрыболовство планирует установить мораторий, чтобы омуль не стал исчезающим видом.