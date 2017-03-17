Автор: Клим Куликов

Иркутская "Байкал-Энергия" провела открытую тренировку

Опубликовано: 17.03.2017 17:31

Перед началом занятия глава региона Сергей Левченко наградил форварда "бело-синих" Евгения Иванушкина, поздравил его с тысячным голом в карьере. Затем "Байкал-Энергия" продолжила тренировку, она носила восстановительный характер.

По словам тренерского штаба, все игроки в строю, у некоторых есть мелкие травмы, но к старту "финала четырех" они восстановятся. "После победы в Кемерово мы поняли, что надо побыстрее вернуться домой и начать готовиться непосредственно к плей-офф. Запланировали этап, который пройдет в Иркутске. Провели тренировку в тренажерном зале, сейчас на льду, завтра пробежим кросс", - рассказал Василий Донских, и.о. старшего тренера ХК "Байкал-Энергия".

"Финал четырех" стартует 23 марта в Хабаровске. "Байкал-Энергия" в полуфинале встретится с архангельским "Водником" 24 марта.

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