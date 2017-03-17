Автор: Анастасия Байдракова

Федерация греко-римской борьбы может остаться без своего зала

Опубликовано: 17.03.2017 17:28

Федерация греко-римской борьбы в Иркутске может лишиться спортивного зала на улице Ржанова. Собственник собирается продать помещение.

Зал находится на четвертом этаже административно-торгового комплекса. Спортсмены занимали его с момента постройки по договоренности с владельцем. Оборудовали на средства федерации. Потеря будет очень серьезной, говорят и представители министерства спорта Приангарья, и тренеры. "Этот зал специализированный, там все оборудовано, все подточено под то, чтобы проводить соревнования. И сейчас лишиться этого зала - не знаю. И такая высокая вывеска "Академия борьбы имени олимпийского чемпиона Константина Вырупаева". Для чего тогда это все было сделано?" – говорит Александр Хаустов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.

В случае закрытия зала федерацию борьбы обещают не оставить без крыши над головой, перевести секции в другие помещения. Но площадки для соревнований Иркутск лишится, да и детям будет неудобно добираться в другие места. Сейчас спортсмены намерены инициировать переговоры с владельцем помещения.

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