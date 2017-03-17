Автор: Анастасия Байдракова

Юная иркутянка Ксения Потапова стала победителем конкурса "Восходящие звезды"

Опубликовано: 17.03.2017 17:25

Будущая звезда большой оперы живет в Иркутске. 11-летняя Ксения Потапова заняла первое место на международном конкурсе "Восходящие звезды" в Риге. Вокальные данные девочки называют уникальными. С чего началась ее любовь к музыке и на каком языке петь легче, Ксения рассказала съемочной группе программы "Новости".

Ария Царицы ночи из оперы Моцарта "Волшебная флейта" - самая сложная из когда-либо написанных для высокого женского голоса. И самая любимая у Ксении. Петь девочка начала в пять лет. Пришла заниматься в младшую группу хоровой студии дворца детского творчества Иркутска. А к десяти годам оказалась в старшей группе - сверстников Ксюшин сильный голос просто перекрывал. Музыка для юной певицы - самое большое удовольствие.

На этой неделе Ксения выступила в своем первом серьезном конкурсе в Риге. И не просто победила. Она буквально покорила жюри под председательством известного музыковеда Михаила Казиника.

Михаил Казиник, председатель жюри конкурса "Восходящие звезды": В этом маленьком тельце настоящий голос, настоящее лирическое сопрано, совершенно взрослое. И мы очень волнуемся, чтобы она переросла потом мутацию, и если этот голос сохранится и усилится, она будет правильно дышать, учиться, получится совершенно замечательная певица.

Валентина Шульга, руководитель хоровой студии "Ангара" дворца детского творчества г.Иркутска: У нее обостренный слух, она фальшь не переносит. Она очень цепкая, очень уникальная девочка.

Увидеть в ребенке горячую любовь к опере не совсем обычно. А началось все с гастролей труппы из Улан-Удэ. Девочка услышала "Кармен". "Я ужасно не хотела идти, но когда пришла, я все 4 часа просидела и ушла оттуда просто с удовольствием, а на следующий день у меня электрическое пианино дома просто, и там у меня оказалась эта музыка, и я ее пела, пела, пела, пела..." – рассказала Ксения Потапова, победительница конкурса "Восходящие звезды".

Одна из самых известных исполнительниц арии Кармен - Елена Образцова. И кто знает, может, через несколько лет имя Ксении Потаповой также зазвучит на всю Россию. А может, и весь мир.

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