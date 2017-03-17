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Автор:
Альфия Еремеева

Мэр Иркутска отчитался о проделанной в 2016 году работе

Опубликовано: 17.03.2017 17:18

Изображение Качественный рывок в непростых экономических условиях. Такую задачу на будущее поставил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Сегодня он рассказал о планах на ближайший год и отчитался о проделанной работе перед горожанами.

Свое выступление глава города начал с благодарности горожанам. Ведь без их активного участия не удалось бы так серьезно преобразовать областной центр. А гордиться есть чем: если на прошлом отчете мэр только анонсировал строительство школы "Эволюция", то уже к этому выступлению учебное заведение полностью достроено. Так же быстро и качественно решаются транспортные проблемы. Новая схема движения сняла автомобильную нагрузку со Свердловского района Иркутска. А в Правобережном округе стало свободнее благодаря реконструкции Покровской развязки. "В прошлом году добились включения Иркутска в пять государственных программ РФ, в том числе реконструкция очистных сооружений правого берега и строительство школы "Эволюция". Плюс вошли в десять государственных программ Иркутской области. Благодаря этому на финансирование муниципальных программ из федерального и областного бюджета у нас имеется шесть миллиардов рублей", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 2017 году городские власти возьмутся за реформу пассажирских перевозок. В Иркутске запустят новые маршруты. Например, №12, который соединит верхнюю и нижнюю набережные Ангары. А расплачиваться за проезд можно будет с помощью электронного билета. Новшество планируют сделать доступным для всех пассажиров. Кстати, студентам и пенсионерам, которые не попадают под действие федеральных и областных законов, Дмитрий Бердников обещает льготный проезд. "Потому что какая бы ни была экономическая ситуация, в какой бы ситуации мы ни находились, власть обязана думать и помогать тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи. И мы будем работать в этом направлении. В этом же году планируется приобретение еще 40 длинноразмерных автобусов, которые будут направлены в МУП "Иркутскавтотранс" и выйдут на наши городские маршруты", - сказал Дмитрий Бердников.

Еще из новшеств: на бульваре Рябикова начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Появятся ФОКи в Правобережном и Ленинском округах. Скоро специалисты займутся проектированием комплекса с искусственным льдом. В районе остановки "Курорт "Ангара" построят надземный пешеходный переход. А возле Иннокентьевского моста приступят к реконструкции дорожной развязки.

У Иркутска есть четкий план развития на ближайшие годы, подытожили горожане уже после выступления мэра. Отчет Дмитрия Бердникова прокомментировали депутаты и общественники Иркутска.

Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы г.Иркутска: Вот тот жесткий, требовательный подход нашего мэра к своей команде, и он дает те плоды, которые мы при отчете слышали. На самом деле мы свидетели всему, что сделано. В части дорожной инфраструктуры, в части благоустроенных скверов.

Юрий Коренев, председатель общественной палаты г.Иркутска: Ведь рывок был! 42 сквера сделали. Причем практически 80% без привлечения бюджетных средств. Для меня это знаковое событие. Это же видно все. Дороги! Приводятся в порядок дороги.

Как изменился Иркутск за последнее время? Об этом мы спросили и самих иркутян.

- Уже где-то год, как я замечаю, у нас что-то позитивное есть. Мне кажется, что наша власть должна продолжать эти хорошие начинания.

- Чисто стало, строят много, много домов. Пусть еще садиков побольше будет, школ.

- Много стало новых парков. Чисто, прилично. Жить комфортно стало в Иркутске.

- Дороги убирают очень хорошо. Я думала так: сейчас весна, будет грязь, слякоть. А тут весь снег заранее убрали. Никакой грязи, очень сухо и комфортно.

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