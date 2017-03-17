Автор: Яна Романова

В Большом альпинистском марафоне примут участие паралимпийцы

Опубликовано: 17.03.2017 16:51

Все на БАМ. В это воскресенье Большой альпинистский марафон соберет любителей на лыжных трассах. Дистанций на станции Огоньки три: 22, 36 и 50 километров. Обычно на старт выходят любители и бегут не на спортивный результат. В этом году в составе участников профессиональные спортсмены. Сегодня чемпионы прилетели в Иркутск.

Поистине с русским размахом на Иркутской земле встречают лыжников-паралимпийцев. Спортивное турне по России, стиснув зубы, называют вынужденным. От участия в международных стартах наши команды отстранили после скандала на паралимпиаде в Бразилии. Об этом сегодня сами спортсмены говорят неохотно, но стараются и в этом увидеть плюсы. "Отличает Россию, что встречают, хотят познакомиться. Конечно, так до глубинки мы бы не добрались, а сейчас вот с Сахалина вернулись. Встречаемся с инвалидами, мастер-классы проводим, чтобы польза была от нашего вынужденного бездействия", - говорит Ирина Громова, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.

Состав паралимпийской сборной страны по лыжным гонкам молодой. Девушкам по 18, юноши немного старше. Все из разных городов. В Иркутске впервые. И уж тем более никогда не видели Байкал. Восхищаются прозрачным льдом и невероятно свежим воздухом, которым хочется дышать. "Сегодня атмосфера поразила, встретили шикарно, даже с барабанщицами. Трассы еще не видели. Еще у нас есть желание привлекать людей к этому спорту во всех регионах, паралимпийское движение есть, и оно идет вперед, хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями занимались спортом, не сидели дома", - сказала Анна Миленина, пятикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону.

На старт паралимпийцы сборной выйдут вместе со всеми 19 марта на трассе Большого альпинистского марафона. Признаются, со здоровыми соревнуются редко, но никогда не уступают. О воле к победе рассказывают депутатам Законодательного собрания. Массовый спорт в Иркутской области на особом счету, говорит спикер. Большой Марафон почти 40 лет собирает любителей на станции "Огоньки". А профессиональные спортсмены в этом году придадут особый статус марафону. "Я очень внимательно почитал ваши достижения, вы восхищаете, поражаете, удивляете, я хочу, чтобы ваша спортивная биография продолжалась. Мы за вас болеем и будем болеть", - признался Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

При этом в общении с паралимпийцами депутаты отмечают: на трассу марафона все выходят не для спортивных достижений. На финише это, прежде всего, закалка и здоровый дух - именно они всегда берут верх.