Автор: Алексей Келэвро

8-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

Опубликовано: 17.03.2017 14:26

Сегодня утром на улице Рабочего Штаба в Иркутске сбили ребенка на пешеходном переходе. Водитель автомобиля "Степвагон", двигаясь в общем потоке, не заметил переходящую по "зебре" 8-летнюю школьницу и допустил наезд.

Ребенка экстренно доставили в городскую больницу. По предварительной информации, водитель был трезв. Однако это не снимает с него вины. "Причиной происшествия стало нарушение водителем правила дорожного движения водителем, непредоставление преимущества пешеходу. Обращаюсь к водителям: впереди весенние каникулы, у детей появится много времени, они чаще будут находиться на улице, будьте внимательными и осторожными", - сказал Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

С начала этого года на иркутских дорогах пострадали 14 несовершеннолетних пешеходов. В ряде случаев по их вине. Родителей просят быть внимательней, объяснить детям правила поведения на дороге.

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