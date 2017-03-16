Автор: Яна Романова

Послание губернатора прокомментировали политические деятели и первые лица Иркутской области

Опубликовано: 16.03.2017 19:09

Каждый из них сделал акцент на наиболее важные моменты речи главы региона. Задачи и цели перспективны. Со сцены Сергей Левченко дал поручения министерскому корпусу и отметил положительные моменты в совместной работе с депутатами Приангарья.

Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области: Особенно мне понравилось то, что Сергей Левченко обратил внимание на сферу производства. Вы слышали, как обстоит дело в сельском хозяйстве, какие меры определены правительству, чтобы улучшить ситуацию, назвал статистические показатели, к которым правительство должно стремиться и выполнить в 2017 году. Это радует, поскольку сельское хозяйство - это тоже здоровье жителей Иркутской области.

Виталий Шуба, сенатор Совета Федерации ФС РФ: Запускается ряд серьезных инвестиционных проектов. Они сегодня были обозначены, это позитивно скажется на экономике Иркутской области. При этом необходимо, чтобы рядом с большим бизнесом заказы могли получить предприниматели малого и среднего уровней.

Сергей Шишкин, доктор юридических наук: Мне приятно, что мы в бюджетной сфере выглядим достаточно неплохо, и реализм в планах, которые губернатор построил, обращаясь раз 20 к правительству региона по совершенно конкретным темам, направлениям, отраслям.

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