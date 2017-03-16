виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-4
Пт
утро
-10/-12
Пт
день
-1/-3
Пт
вечер
-7/-9

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1128
Евро/Рубль:
  62.8428

По данным ЦБР (2017.03.16)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.03.2017 (67.68)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Послание губернатора прокомментировали политические деятели и первые лица Иркутской области

Опубликовано: 16.03.2017 19:09

Изображение Каждый из них сделал акцент на наиболее важные моменты речи главы региона. Задачи и цели перспективны. Со сцены Сергей Левченко дал поручения министерскому корпусу и отметил положительные моменты в совместной работе с депутатами Приангарья.

Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области: Особенно мне понравилось то, что Сергей Левченко обратил внимание на сферу производства. Вы слышали, как обстоит дело в сельском хозяйстве, какие меры определены правительству, чтобы улучшить ситуацию, назвал статистические показатели, к которым правительство должно стремиться и выполнить в 2017 году. Это радует, поскольку сельское хозяйство - это тоже здоровье жителей Иркутской области.

Виталий Шуба, сенатор Совета Федерации ФС РФ: Запускается ряд серьезных инвестиционных проектов. Они сегодня были обозначены, это позитивно скажется на экономике Иркутской области. При этом необходимо, чтобы рядом с большим бизнесом заказы могли получить предприниматели малого и среднего уровней.

Сергей Шишкин, доктор юридических наук: Мне приятно, что мы в бюджетной сфере выглядим достаточно неплохо, и реализм в планах, которые губернатор построил, обращаясь раз 20 к правительству региона по совершенно конкретным темам, направлениям, отраслям.

Изображения новости
Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.6712291240692 Sec.