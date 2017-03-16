Автор: Яна Романова

Сергей Левченко выступил с ежегодным посланием

Опубликовано: 16.03.2017 18:27

Рост цен в Иркутской области сдержат. Для этого разработают антиинфляционный план. За 2-3 года регион должен выйти на приемлемые показатели инфляции в Сибири. Глава Приангарья Сергей Левченко сегодня озвучил ежегодное послание о положении дел и основных направлениях областной государственной политики.

У Иркутской области теперь есть девиз. Его озвучивает губернатор. Задача на ближайшие три года звучит так. "Мы задали достаточно высокую планку роста и сделали это осознанно. Наш регион не должен быть в середнячках, мы заслуживаем быть лучшими в Сибири по всем показателям", - заявил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Строительство и содержание дорог. В этом году в Приангарье займутся комплексным развитием транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Больше половины дорог должны привести в нормативное состояние, устранить 30 наиболее аварийно-опасных участков.

В жилищном строительстве свои задачи. Необходимо ликвидировать весь аварийный фонд по состоянию на начало 2012 года. Есть территории, которые существенно отстают от графика. А работу нужно завершить к началу сентября. "Никаких переносов срока или послаблений не будет. В случае срыва программы буду лично настаивать на уголовном преследовании виновных! Поручаю правительству Иркутской области, учитывая опыт коллег из Москвы, разработать "дорожную карту" по поэтапному сносу панельных домов так называемой 335-й серии. Эти задачи считаю важнейшими на ближайшую перспективу", - сказал Сергей Левченко.

А еще завершат все долгострои: 70 социально-значимых объектов общего образования, дошкольных учреждений; физкультурых комплексов; фельдшерско-акушерских пунктов. Что касается некоммерческого сектора, губернатор убежден: потенциал реализовали не до конца. Общественники и чиновники часто живут как будто в разных мирах. В этой связи в области предлагают организовать региональный ресурсный центр, он станет площадкой для взаимодействия. В послании, завершил Сергей Левченко, понятные цели и исполнимые задачи.

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