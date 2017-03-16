Автор: Екатерина Лыкова

Мастер-класс по скандинавской ходьбе организовали в Ленинском округе

Опубликовано: 16.03.2017 17:34

Палки в колеса хандре и плохому самочувствию. Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели в Ленинском округе Иркутска. Финскому виду спорта около 20 лет, добрался он и до Сибири. Что нужно сделать, чтобы прогулки принесли пользу, рассказали всем желающим.

"Голову вперед, грудь вперед, все в себя" - как героини из советского фильма новоиспеченные спортсменки шагают свободной походкой по стадиону. Сделать это правильно не так просто, как может показаться. Полина Усова давно мечтала заняться скандинавской ходьбой, поэтому сразу записалась на мастер-класс. Говорит, хочет поправить здоровье. "Я хочу, чтобы все у меня было хорошо, чтобы ноги не болели, чтобы здоровье было хорошее, чтобы давление было хорошее и чтобы я была трудоспособна. Стоит потрудиться, и все получится", - говорит Полина Усова, участник мастер-класса.

Получить реальную пользу можно, только соблюдая все правила. Подобрать палки по росту, лыжные не подойдут - слишком высокие. Скандинавская ходьба хоть и началась с финских лыжников, но развилась в самостоятельный вид спорта, поэтому и техника своя. Навыки катания на лыжах не пригодятся и даже утомят. "Когда такой человек, встав с дивана, начинает идти, жестко сжимая палку в кулаке, он вызывает у себя напряжение. После нескольких таких прогулок он говорит: что-то от вашей скандинавской ходьбы шея болит и голова ноет. Он мог бы снижать сахар в крови, он мог бы снижать себе давление, он мог бы укреплять свои мышцы и снимать нагрузку на суставы, и это не всегда возможно, если человек учился сам", - рассказывает Анна Каправчук, инструктор по скандинавской ходьбе.

Натолкнули на мысль организовать мастер-классы, в том числе, сами жители. В последние годы на улицах Иркутска все чаще можно встретить людей, которые прогуливаются с палками. Администрация Ленинского округа совместно с Байкальской федерацией скандинавской ходьбы организовала уже третий мастер-класс. Число участников увеличилось втрое. "Мы видим, что в Ленинском округе появляются люди, которые ходят на улицах с палочками, вы уже, наверное, тоже обратили на это внимание, поэтому для того чтобы люди получили максимум удовольствия", - сказала Наталья Арцибашева, начальник управления по работе с населением Ленинского округа администрации г.Иркутска.

Пока самые активные спортсмены - женщины, но организаторы уверены, что их пример вдохновит и мужчин.