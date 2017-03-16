Автор: Клим Куликов

На озере Хубсугул журналисты посоревнуются в рыбной ловле

Опубликовано: 16.03.2017 17:29

Поменяли перо на удочку. Соревнования по подледному лову среди журналистов стартуют на следующей неделе на монгольском озере Хубсугул, младшем брате Байкала. Турнир носит название "ПрессФиш-2017".

Лучшего рыбака выявят журналисты из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Регламент турнира прост: команды по три человека, три часа на саму ловлю рыбы. Ну а кто больше всех поймает, тот и победит. "Мы уже седьмой год мы ездим. Постепенно мы шли к этой победе. Навыки смотрели. Наконец, мы победили. Мы стали чемпионами и в этом году постараемся отстоять свой титул", - сказал Сергей Бондаренко, журналист.

Сами участники признаются: главное не размер улова, а общение с коллегами. Турнир по подледному лову Кубок Хубсугула стартует 25 марта в Монголии.

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