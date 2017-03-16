На озере Хубсугул журналисты посоревнуются в рыбной ловле

По данным ЦБР (2017.03.16)
Выпуск новостей за 15.03.2017 (67.68)
Поменяли перо на удочку. Соревнования по подледному лову среди журналистов стартуют на следующей неделе на монгольском озере Хубсугул, младшем брате Байкала. Турнир носит название "ПрессФиш-2017".
Лучшего рыбака выявят журналисты из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Регламент турнира прост: команды по три человека, три часа на саму ловлю рыбы. Ну а кто больше всех поймает, тот и победит. "Мы уже седьмой год мы ездим. Постепенно мы шли к этой победе. Навыки смотрели. Наконец, мы победили. Мы стали чемпионами и в этом году постараемся отстоять свой титул", - сказал Сергей Бондаренко, журналист.
Сами участники признаются: главное не размер улова, а общение с коллегами. Турнир по подледному лову Кубок Хубсугула стартует 25 марта в Монголии.