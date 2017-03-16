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Автор:
Марина Беклемишева

Выставку работ Николая Вершинина откроют в Иркутске

Опубликовано: 16.03.2017 17:16

Изображение "Ангел в моем саду". Выставку Николая Вершинина завтра откроют в Иркутске. Ее посвятят 60-летию мастера. Название экспозиции дала одна из картин. Ангелы стали лейтмотивом позднего творчества художника. Их можно увидеть и на последнем полотне Вершинина. За день до открытия выставку с мультимедийной составляющей увидела съемочная группа программы "Новости".

Жена художника Николая Вершинина рассказывает о его любимой картине "Ангел в моем саду". К этим нежным и загадочным образам мастер стал обращаться в последние годы жизни. В его ангелах, созданных будто из лоскутков, яркие краски и белоснежная чистота, на их крыльях - море, далекие берега, леса, закаты и рассветы. Даже клоун, оберегающий девочку под своим зонтом, и тот напоминает ангела, светящегося изнутри. "Однажды он, придя домой, сказал: ты знаешь, а я знаю, как тебя напишу. Тебе будет ангел играть на скрипке! Я молчу. А он говорит: нет, оркестр из ангелов будет играть на скрипке! К сожалению, назвать мне пришлось ее уже самой. Строчкой из Вертинского, он очень любил его: "Я люблю вас, моя сероглазочка", - рассказала Ольга Вершинина, жена Николая Вершинина.

А картина "Родители моего отца" всего несколько лет назад вернулась из США. Художник в 80-е продал ее американцу, на вырученные деньги семья жила целый год, мастер мог покупать краски и холсты. А недавно иркутский коллекционер выкупил и вернул полотно на родину.

Николай Вершинин родом из Амурской области. Но учился и всю жизнь прожил в Иркутске. Начинал с реалистической живописи, позже нашел свой узнаваемый стиль. Работал мастер всегда одержимо, творческий поиск нередко становился мукой. Мир художник воспринимал сердцем, а на холсте создавал свой собственный с метафорами и символизмом. О своих работах Вершинин рассуждать не любил и уж тем более не пытался их расшифровать. Считал, живопись, как музыка, ее нельзя объяснить словами. То же говорил своим юным ученикам. "Как художник очень ценный и большой, и он мог работать в любом жанре. Дети его очень любили, потому что он умел преподать так, чтобы они знали и могли это сделать", - отметила Марина Алфёрова, директор детской художественной школы им. В.И. Сурикова, г.Шелехов.

На выставке в галерее современного искусства зрители смогут проникнуться творчеством художника еще и с помощью современных технологий. Разглядеть детали мира мастера и каждый лоскуток на крыльях его ангелов поможет мультимедийная часть экспозиции.

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