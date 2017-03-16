Автор: Анастасия Байдракова

Самая большая в области школа готовится принять учеников

Опубликовано: 16.03.2017 17:08

Здание в иркутском микрорайоне Ново-Ленино построили в рекордные сроки. Еще в июне 2016-го на месте был пустырь. Сейчас в классах уже стоят парты, висят доски, оборудовали кабинеты информатики, физики, химии, музыки.

Качество работ проверил мэр Дмитрий Бердников. Новая школа отвечает всем современным требованиям. В группах продленного дня предусмотрели не только парты, но и кровати. Бассейн с 4 дорожками в 25 метров, актовый зал на 500 мест, отдельно амфитеатр, где можно проводить лекции и дискуссии. Двери 69-я школа откроет в сентябре.

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