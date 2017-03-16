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Автор:
Виктория Малая

Политический кризис разразился в Шелехове

Опубликовано: 16.03.2017 17:04

Изображение Депутаты городской думы захотели снять главу города с поста, не дожидаясь выборов. Автор инициативы - Валерий Постников. По словам депутата, к нему практически каждый день обращаются недовольные жители.

По наблюдениям народного избранника, людей не устраивает буквально все: разбитые дороги, плохо построенные дома для переселенцев, в которые никто не хочет переезжать, многострадальный магазин обуви, так называемая юрта, которую возвели на прогулочной площади вместо обещанного фонтана. Кроме того, по словам депутата, Валерий Десятов вступил в должность больше пяти лет назад, а значит, выборный срок уже закончился. "Не выполнен ремонт дороги на 14 тысячах квадратных метров, хотя деньги освоены. Имеем развалившиеся бордюры города. Страшно зайти, торчащая арматура - безобразие. Имеем распиленный бюджет и главу города, который никого не наказал и не взял ответственность на себя за это", - сказал Валерий Постников, депутат думы г.Шелехова.

Самого главы города Валерия Десятова на громком заседании не было. По словам коллег, он находится в командировке в Москве. "То, что касается дорог и других замечаний, были возбуждены уголовные дела, было решение арбитражных судов и так далее. Но много, очень много домыслов, фактов, которые ничем не могут подтверждаться. Это права главы города, конечно, но я бы на его месте в защиту чести и достоинства опротестовал это в судебном порядке", - отметил Валерий Сюсин, первый заместитель главы г.Шелехова.

По словам первого заместителя главы города Юрия Сюсина, планов уходить в отставку у Валерия Десятова не было. Он собирается работать до конца своих полномочий, которые истекают в сентябре.

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