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Внеш. корр.

Цены растут, взятки тоже

Опубликовано: 16.03.2017 14:27

Изображение Откаты и подношения в конвертах, по данным главного управления ОБЭП, в 2016 году повысились сразу на 75%. В среднем одна взятка теперь равна 328 тысячам рублей. Генерал-майор полиции Андрей Курносенко отметил: коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации. Мы спросили у иркутян, приходилось ли им давать взятки?

- Случаи бывали, но не давала и не собираюсь. Статья 163 уголовного кодекса Российской федерации "Дача взятки должностному лицу".

- Вы знаете, как это бывает, они говорят: на благотворительность, на какие-то нужды коллектива. Когда я внучку устраивала в школу, мне сказали: вы бы не могли сдать деньги на шторы на весь коридор. Я сказала: хорошо, я маму спрошу.

- Ну, шоколадку, конечно, и все. Вот за доброе сердце, как говорится, бывало.

- Деньгами нет. Ну, учителям конфетами и все.

- Вообще, доброта должна быть, мне кажется, бескорыстной. Но в некоторых случаях можно дать, мне кажется, взятку. Допустим, получать какой-нибудь экзамен. Ты можешь спокойно дать взятку, тебе поставят, если ты его взять там не можешь, раз в третий, четвертый сдаешь.

- Иногда легче заплатить, чем добиться по закону. Видимо, заинтересована бюрократия в этом, чтобы законные требования только через отдельную плату людям удовлетворять.

Часто суммы незаконных вознаграждений исчисляются миллионами рублей. И порой доказать факт взятки оказывается практически невозможно. Для их получения чиновники используют фирмы, аффилированные через третьих лиц, офшоры, различные электронные платежные системы. А порой взяткой могут стать услуги нематериального характера.

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