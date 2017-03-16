Автор: Татьяна Алексеева

Школьницами из Шелеховского района займется следственный комитет

Опубликовано: 16.03.2017 14:23

Участниц жестокого избиения одноклассника допросят сотрудники ведомства. Об этом заявили сегодня в пресс-службе. Мы рассказывали о том, как перед 8 марта девочки издевались над сверстником и унижали его. Специалисты, психологи, сотрудники правоохранительных органов активно обсуждают, расследуют и принимают меры. Но проблема остается. А вместе с ней и вопрос: в чем причины детской агрессивности?

Эти кадры повергли в шок не только Иркутскую область, но и всю страну. Ученицы 8 класса под действием алкоголя избивают сверстника. Юные дамы не стесняются ни в выражениях, ни в силе ударов. Одна из девочек - дочь местной учительницы. Другая из неблагополучной семьи. Опекой подростка занимаются бабушка и дядя. По словам соседей, они просто упустили ребенка.

Жестокое отношение к людям чаще всего начинается в детстве с желания причинить боль другим живым существам - щенкам, котятам. Бывает так, что это становится настоящим преступлением. Как это случилось в Хабаровске. Девушки, которых теперь называют "хабаровскими живодерками", стали известны буквально всему миру и вызывают отторжение у общества. Но случаев издевательства над животными меньше не становятся. Жестоки дети и по отношению к ровесникам.

В ноябре прошлого года одна из иркутских школ прославилась потасовкой между мальчиком и девочкой. Видео драки выложили в соцсети очевидцы. Позже выяснили: инициатором конфликта была именно девочка. Правоохранители каждый подобный случай берут на учет и расследуют. А подростки чуть ли не каждый день подбрасывают им новые поводы для работы. "Если у ребенка возник конфликт, если он не знает, как выйти из конфликта, из трудной ситуации, он прибегает к агрессивному поведению. Это связано еще с его защитой. Если ребенок не знает, как себя защитить, он прибегает к агрессивному поведению в отношении человека, который создал, может быть, эту конфликтную ситуацию", - объясняет Илья Легкодимов, медиатор школы №30 г.Иркутска.

Именно дети стали индикатором психологической обстановки в обществе. Психологи признают, что детская агрессия бывает признаком нарушения работы головного мозга. Есть мнение, что подростковая агрессивность - это признак возраста. Уже не ребенок, но еще не взрослый познает мир и пробует его на зуб.