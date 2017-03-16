Автор: Клим Куликов

Баскетболисты "Иркута" готовятся к плей-офф

Опубликовано: 16.03.2017 14:19

Время удивлять. Баскетболисты "Иркута" впервые в своей истории забронировали место в плей-офф. Иркутск не видел такого баскетбола со времен "Шахтера". Сейчас "оранжево-черные" готовятся к играм на вылет дома.

Все меньше времени остается до старта "Иркута" в плей-офф. И, конечно, на тренировках витает легкое напряжение. Все понимают, что цена в этих играх высока, некоторые говорят, что это вообще другой вид спорта. За этот сезон к "Иркуту" стали относиться как к одному из фаворитов, и игру "оранжево-черных" уже давно разобрали по крупицам. Поэтому пришло время удивлять. "Я думаю, что все равно будут домашние заготовки, чем-то мы должны соперника удивлять. Игроки опытные. И лишний раз их разговорами не тревожить. Они все прекрасно понимают", - сказал Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут".

"Иркут" попал в плей-офф впервые в своей истории. Раньше лучшим результатом было седьмое место в 2010 году. Но тогда не было игр на вылет. А в этом сезоне тренерский штаб и команда проделали колоссальную работу. "Иркут" долго шел в лидерах, регулярно забираясь на первую строчку. Но на длинной дистанции бывают спады. Сейчас мы пятые, но, как известно, лучше синица в руках. "Если честно, для меня дается этот сезон очень легко. Так что никаких трудностей перед плей-офф", - признался Антон Саяпин, игрок БК "Иркут".

В "регулярке" осталась одна игра, в случае положительного результата в пятницу против "Купола-Родника" иркутяне поднимутся на четвертую строчку. И при любом раскладе соперником иркутян в плей-офф будет "Сахалин". Команда во главе с гигантом Павлом Подкользиным - действующий чемпион суперлиги-1. "У них очень хороший подбор игроков. Если начнут попадать, то будут попадать. Поэтому будем стараться защищаться пожестче", - заявил Сергей Михалёв, игрок БК "Иркут".

Итак, 17 марта "Иркут" проведет последнюю встречу в регулярном чемпионате. Начало в 17.00. И все команды будут играть в одно время, чтобы избежать договорных матчей и не повторить печальную историю в хоккее с мячом.