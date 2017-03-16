Автор: Альфия Еремеева

Продавать действующий аэропорт Иркутска не будут

Опубликовано: 16.03.2017 14:15

Губернатор Сергей Левченко попросил не склонять областное правительство к аукциону или к конкурсу. Судьбу главной воздушной гавани региона бурно обсуждали на сессии Законодательного собрания.

Как раз сейчас специалисты готовят документы по строительству нового аэропорта. Конкурс на его возведение объявят в этом году. Перед потенциальным инвестором областные власти ставят определенную задачу: не только обеспечить Иркутск новым авиаузлом, но и развивать всю сеть малых аэропортов Приангарья. Пока с этими условиями согласилась только одна организация. "Губернатор и правительство Иркутской области занимаются тем, чтобы дать возможность людям летать по всей области. Те, кто постарше, знают: 30 лет назад можно было за три рубля долететь в любую сторону Иркутской области", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Сергей Левченко напомнил: раньше в Иркутской области работали 23 аэропорта. Сейчас осталось всего 9. В первую очередь, модернизация нужна в Усть-Илимске и Бодайбо. Что касается областного центра, то уже к концу 2018 года там может появиться новый международный терминал, сообщил губернатор.

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