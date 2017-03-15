Автор: Анастасия Байдракова

Зачастую пешеходы становятся виновниками ДТП

Опубликовано: 14.03.2017 18:08

В зоне добровольного риска. Почти 30 аварий по вине пешеходов произошло на дорогах Иркутска за первые два месяца года. Полицейские не устают предупреждать участников движения: будьте бдительны. Почему пешеходы буквально идут на таран и соревнуются в скорости с автомобилями?

Оживленный перекресток, пусть и не в самом центре. Появление человека перед капотом машины стало для водителя изрядной неожиданностью. В этом случае полные ведра - явно плохая примета. Переходить где придется - для многих сегодня норма. И вовсе не плохое знание правил тому виной.

Переходов на перекрестке улиц Байкальская и Дзержинского достаточно. Но заметить их получается не у всех. Кто-то задумался, кто-то слишком спешит. Правила тем временем предусматривают за подобное нарушение административный штраф 500 рублей. Сегодня его выписали десяткам иркутян, чтобы урок запомнился. "Самая многочисленная категория участников дорожного движения и в то же время самая незащищенная. Но, к сожалению, как участники они тоже зачастую не соблюдают правила дорожного движения. Как мы здесь видим, у нас находится порядка 4-х пешеходных переходов, некоторые почему-то ими не пользуются", - отмечает Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Кроме того, полицейские напоминают: ночью за городом пешеходы обязаны носить светоотражающие знаки. И лучше помнить: в поединке автомобиля и человека победы быть не может.