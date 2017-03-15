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Выпуск новостей за 14.03.2017 (69.26)

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Автор:
Виктория Малая

Бюджет Иркутской области по итогам прошлого года был одним из лучших в России и СФО

Опубликовано: 14.03.2017 17:48

Изображение Об этом сегодня в ходе отчета губернатору региона заявил председатель правительства Александр Битаров. Почти все поручения главы Приангарья по посланию 2016 года выполнены. Большой блок послания был направлен на экономическое развитие региона, лесного комплекса.

Сейчас идет активная работа по улучшению бизнес-климата области, ведется процедура регистрации в Министерстве юстиции России регионального фонда развития промышленности. "В конце 2015 года была непростая ситуация с бюджетным финансированием всех наших обязательств. Был подготовлен и утвержден антикризисный план работы правительства, по которому мы работали весь прошедший 2016 год", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также в ходе отчета стало известно: в области станет больше жилья эконом-класса. Уже утвержден комплекс мер по увеличению объемов строительства до 2020 года. Новые дома планируют построить в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Саянске, Братске. Кроме того, есть хорошие новости и в сфере образования: в Приангарье появится сразу несколько новых учебных заведений. "Следует отметить, что мы здесь совершаем очень качественный рывок в плане количества вновь возводимых школ. В целом с учетом достройки трех школ по этому году и трех возводимых объектов на 2017 год у нас планируется строительство трех школ. Такого показателя не было за всю историю", - подчеркнул Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области.

А уже на этой неделе, 16 марта, глава региона озвучит послание о положении дел и основных направления госполитики. Сергей Левченко обозначит вектор развития Иркутской области на ближайший год.

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