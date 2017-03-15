Автор: Татьяна Алексеева

Глиняные потоки заливают территорию частного сектора

Опубликовано: 14.03.2017 17:29

В плену у глины оказались иркутяне, дома которых стоят на улице 6-я Советская. Частный сектор там постепенно накрывает вал отходов строительства по соседству. Новостройку уже благоустроили, заасфальтировали дворы, привели в порядок территорию. Но оказалось, что сделано это таким образом, что другие люди стали заложниками чужого комфорта.

Большие красивые дома, а рядом одноэтажный частный сектор. Географически так сложилось, что старые постройки находятся намного ниже по склону берега Ангары. В ноябре стройка избавилась от излишков глины, сложив их на обочине проезжей части. Сейчас коричневая масса растаяла и поползла вниз. "Мы не можем ни выйти, ни детей водить в садик, ни забрать их из садика. Мы ничего не можем. Короче, караул", - жалуется Елена Блинова, житель дома №111, ул.Верхняя Набережная.

Единственная лестница, которая соединяет эту часть Верхней Набережной с магистральной трассой, оказалась непроходимой. Дойти по лестнице мало, надо еще проверить, на месте ли обувь? "Вот ребенка в школу веду, беру с собой воду, возле школы начинаем сапоги мыть. Машину выгоняю рано, потому что не подняться", - говорит Илья Бахмутов, житель дома №2, ул.6-я Советская.

В инстанции соседи, конечно, обращались. Но им объяснили, что глина под ногами - это не просто так пейзаж, это элемент благоустройства. "Теперь мы по этой глине натурально плаваем. А то, что внизу экологическая зона, сами знаете, да? Во-вторых, там внизу живут люди, и никто с этим не считается. Когда мы руководству стали жаловаться, нам ответили: вы ничего не понимаете, потому что мы вам благоустраиваем дорогу. Скажите, пожалуйста, кто глиной благоустраивает дорогу?" – интересуется Лидия Перетолчина, житель дома №42, ул.Дальневосточная.

Через несколько часов после приезда съемочной группы лестницу начали чистить. К этому времени глинистые потоки бежали вниз веселым ручьем. Главное, что подрядчика для уборки нашли, теперь он будет отвечать за состояние конструкции. "Подрядной организации дадим указание, чтобы они очистили от глины. Также в 2017 году при установлении положительных температур строительная организация выполнит работы по установлению ливневой канализации, и таких явлений больше не будет", - заверил Владимир Попов, главный специалист управления ЖКХ Октябрьского округа г.Иркутска.

На пока поверх грязи уложат деревянный настил, чтобы люди могли пройти к своим домам. Обещали сделать это до конца недели.