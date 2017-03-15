Автор: Николай Бессонов

Иркутских пешеходов поджидает сезонная опасность

Опубликовано: 14.03.2017 17:11

За прошедшую неделю лед с крыш уже повредил два автомобиля. Некоторые управляющие компании явно забыли о своих обязанностях и подвергают риску не только технику, но и людей.

Двор на улице Дальневосточная Иркутска за всю зиму не чистили ни разу. Теперь работу коммунальщиков, как может, делает весна. Снежные наросты протаяли, чем добавили проблем владельцам машин. Тротуары превратились в катки, дороги в реки. Похожая картина и на крышах домов. Сосульки и снежные глыбы только подчеркивают беспечность управляющей компании. Это тот самый двор, где ровно год назад на ребенка упала глыба льда. Видно, что из этой истории управляющая компания не сделала никаких выводов. И лед все также продолжает нависать над головами прохожих.

Мы попытались найти, кто же теперь отвечает за дома №138, 140, 142 и 144 на улице Дальневосточная, а также за содержание дворов и проездов. Сделать это оказалось непросто. На небольшой территории сосредоточено сразу несколько управляющих компаний, два товарищества собственников жилья, одно товарищество собственников недвижимости. Следовательно, за порядок здесь отвечают сразу все, а значит, никто по отдельности.

Как пояснили в городской администрации, подобное безответственное поведение - примета именно ТСЖ. На них сложнее всего воздействовать штрафами. Но и некоторые управляющие компании не отстают. "Есть отдельные территории, это у нас в Солнечном, не всегда мы находим понимание с управляющей компанией, есть управляющие компании "Приморский", "Иркут", "Ангара", которые практически очень тяжело идут на исполнение элементарных правил благоустройства", - сказала Елена Фёдорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Заставить домоуправление шевелиться вполне под силу самим жильцам. На неисполнение обязанностей по содержанию дворов всегда можно пожаловаться по телефону горячей линии администрации Иркутска. Штраф существенный - до 50 тысяч рублей.