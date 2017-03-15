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Автор:
Альфия Еремеева

Детсаду №4 требуется капремонт

Опубликовано: 14.03.2017 17:06

Изображение О состоянии детского сада №4 городские власти знают давно, сообщили журналистам в администрации города. Проблемы в пищеблоке были еще при передаче ведомственного заведения в собственность города.

С 2015 года идет подготовка к ремонту. Здание - объект культурного наследия, ему 130 лет. Вот только детям там находиться не стоит. Обстановка не соответствует современным образовательным нормам. Дошкольное заведение уже стоит в плане на текущий капитальный ремонт. Экспертиза документов завершился в конце марта. "Проектно-сметная документация, проект на текущий ремонт находится на экспертизе, где оценивается сметная стоимость затрат. Без сметной стоимости затрат мы не можем проводить аукцион на выбор подрядчика. И Роспотребнадзор подтвердил правильность нашего подхода в выборе тех объектов, которые нуждаются в капитальном текущем ремонте", - сказал Александр Костин, начальник департамента образования г.Иркутска.

Ну а воспитанники детского сада закончат учебный год в других заведениях города. До конца марта всех детей - а их по списку 174 - распределят по ближайшим учреждениям. Каждому ребенку подберут подходящий вариант, объяснили в департаменте образования. Переехать в другие заведения придется и воспитателям. Часть сотрудников останется в 4-м детском саду. Они займутся подготовкой здания к ремонту.

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