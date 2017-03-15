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Автор:
Алексей Келэвро

4-й детсад областного центра закрыли

Опубликовано: 14.03.2017 17:03

Изображение Иркутский детский сад Роспотребнадзор отправил "на каникулы". Причем бессрочные. К дошкольному учреждению №4 на территории бывшего ИВВАИУ у проверяющих много претензий. Воспитанников срочно перевели в другие детские сады города, о чем родителям сообщили по факту.

Замечания от инспектора Роспотребнадзора посыпались, как из рога изобилия. Оказалось, что в дошкольном учреждении масса нарушений. Три года около 200 воспитанники 4-го детского сада, по мнению проверяющих, были в опасности. А сотрудники детского сада ничего про это не знали. "У нас приемка каждый год проходит в сентябре. Никогда и никаких причин для закрытия детского сада не было. Сейчас говорят, что мебель небезопасная. Нам ее дали новую, три года назад", - сказала Элина Дорофеева, воспитатель детского сада № 4 г.Иркутска.

Всех воспитанников экстренно распределяют по другим детским садам Иркутска. Процесс больше напоминает срочную эвакуацию. В коридорах толпы возмущенных родителей, внезапная новость о закрытии учреждения обернулась недовольством. И, более того, взрослых возмутила информация, что почти все помещения детского сада в предаварийном состоянии. А в пищеблоке могут распространиться кишечные инфекции. Свет в здании отключили - есть вопросы к электропроводке. Заведующая распределяет две сотни детей по другим садам почти в темноте. В темноте и неведении и взволнованные родители, новость застала врасплох.

- Почему утром нам только сказали, что сад закроют? Везти детей в другие сады - это же ненормально. По договору должны предупредить заранее. Договор с департаментом.

Но молчать оказалось есть о чем: проверять детские учреждения раз в два год должны специальные комиссии, а в помещения 4-го детсада сотрудники Роспотребнадзора пришли впервые. "Имеются следы грибка на стенах. Меню не соответствует требованиям санитарного законодательства. Нет документов", - сообщила Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Сейчас руководителю детского сада выдано предписание. Результаты проверки передадут в суд. Только после этого примут решение о дальнейшей работе дошкольного учреждения.

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