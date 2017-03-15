Автор: Лариса Марковская

Ледовый переход через Байкал совершили иркутские колясочники

Опубликовано: 14.03.2017 14:25

Такое массовое мероприятие состоялось впервые. Для многих участников это не только дорога от одного берега до другого, но и путь преодоления себя.

Байкальский ветер планов не нарушил. Участники ледового перехода вышли на тропу. От одного до другого берега через Куркутский залив 11 километров. На случай непредвиденных обстоятельств дежурный экипаж МЧС. В поход отправились не только колясочники, волонтеры, но и все желающие поучаствовать в массовом путешествии. Всего около 40 человек из Ангарска, Шелехова, Иркутска, Москвы.

Виталий Павлов приехал из Читы, самостоятельно добрался поездом. "По новостям увидел и решил, что дома нечего сидеть. Впечатления самые хорошие. Мы сделали это! Прошли немалый путь. Нам дул ветер в лицо. Но мы шли, потому что если мы возьмемся, то все сделаем до конца", - сказал Виталий Павлов, участник ледового перехода.

Не все было гладко, кое-где транспорт буксовал. Поэтому на следующий раз решили модернизировать коляски: прикрепить впереди колесо-санки. Кроме того, несколько туристов сошли с дистанции из-за непогоды. На "Хивусе" их доставили обратно на берег МРС. Но те, кто дошли, увидели красоты зимнего Байкала. Причем большинство людей впервые.

Ледовый переход - один из проектов благотворительного фонда по созданию доступной среды для маломобильных людей на Байкале. "Тут несколько целей: преодоление себя, барьеров, препятствий не только физических, но и тех, что у нас в головах. Вторая цель, естественно, собрать средства на строительство спортивно-оздоровительной базы отдыха для инвалидов-колясочников", - говорит Виктор Пушкин, организатор ледового перехода.

На следующий год ледовый переход участники сегодняшнего путешествия хотят повторить. А кроме того, организовать выезды инвалидов-колясочников на берега Байкала и летом.