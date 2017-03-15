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Автор:
Внеш. корр.

Тело погибшего француза спустили с горы Мамай на Хамар-Дабане

Опубликовано: 14.03.2017 14:21

Изображение Мужчина погиб при сходе снежной лавины. Момент трагедии зафиксировала камера одного из участников.

Группа иностранцев и сопровождающих россиян каталась на горных лыжах. Спускались по одному. Первым отправился 50-летний гид французов. Несмотря на предупреждения иркутян, что склон опасен, мужчина вызвался проложить трассу. Лыжника зацепила поверхностная лавина с мокрым снегом и потащила вниз. Он погиб на месте, хотя остался при этом на поверхности. Тяжесть мокрого снега стала причиной смертельных травм. С начала года это третий несчастный случай с лавиной. В конце января также на Мамае погиб житель Приангарья, а в середине февраля пострадала группа на горе Броненосец в Тункинской долине.

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