Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" обыграла "Кузбасс"

Опубликовано: 10.03.2017 20:51

Сегодня на стадионе "Рекорд" прошла вторая встреча серии 1/4 финала российской суперлиги между иркутской "Байкал-Энергией" и кемеровским "Кузбассом".

Счет открыли гости на 11 минуте встречи. Иркутяне смогли сравнять счет только через 20 минут, отличился Егор Егорычев. Однако кемеровчане снова вышли вперед. Но после этого забивали только хоккеисты "Байкал-Энергии". Трижды Евгений Иванушкин, дважды Александр Егорычев и по разу Руслан Тремаскин и Станислав Исмагилов принесли победу "бело-синим" .В итоге 2:0 в серии, команды переезжают в Кемерово.