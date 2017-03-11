Автор: Ирина Белогривая

Во всех школах Приангарья проводят родительские собрания

Опубликовано: 10.03.2017 20:48

Еще одной причиной детских суицидов называют группы смерти. Своеборазные квесты с летальным исходом. Сегодня они у всех на слуху. А после гибели двух школьниц из Усть-Илимска среди родителей прокатилась настоящая волна паники. Что такое группы смерти? Как понять в игре ли ваш ребенок? По всем школам региона сейчас проходят родительские собрания, на которых родителям дают конкретные инструкции.

Перед входом в зал обязательная регистрация. Имя, фамилия, подпись. Это не "драконовские " методы, а способ убедиться: донесли до каждого. За несколько минут до начала в зале не смолкают разговоры. Тема хоть и на слуху, но у многих лишь обрывочные данные. Но каждый знает, почему сюда пришел.

Это кадры из программы о группах смерти, вышедшей совсем недавно на одном из федеральных каналов. Родителям решили показать, чем так манят группы смерти. Музыка, картинки, стихи, видеоролики с суицидальными призывами. Некоторые педагоги, чтобы знать проблему изнутри, сами становились участниками зловещих сообществ. И твердо теперь уверены: детей и подростков там по-настоящему зомбируют.

В такой интернет дети идут за вопросами. Теми, которые не могут, не хотят или боятся задать в семье. Такие собрания сейчас идут во всех школах. И на каждом говорят, как понять, где искать, что делать. Но самое главное не бороться с последствиями, а предотвратить. А значит, попытаться выстроить доверительные отношения с ребенком.

Видео новости Скачать