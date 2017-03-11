Автор: Лариса Марковская

Информация о запланированной массовой акции суицида взбудоражила иркутян

Опубликовано: 10.03.2017 17:17

Сообщения об этом появились в разных социальных сетях, а также в телефонных рассылках. Там говорилось, что в школы разосланы письма из полиции с просьбой предупредить родителей, чтобы они никуда не отпускали детей. Ведь, якобы, даже известно время, когда организация "синий кит" планирует развязку очередной игры смерти.

Обсуждения этих сообщений и массовая паника не заставили себя ждать. За разъяснением ситуации мы обратились в главное управление МВД по Иркутской области, где подобные сообщения расценили исключительно, как спам. "Что касается Иркутской области, это не соответствует действительности, поскольку сотрудники полиции не располагают сведениями о какой-то планируемой акции. Никаких, даже косвенных сообщений о подготовке акции не существует, как и не существует писем, которые направляли сотрудники полиции в какие-либо образовательные учреждения", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации полицейских, причиной детского и подросткового суицида чаще всего являются конфликты с родителями, недопонимание в семье. На втором месте неразделенная любовь, отношения с противоположным полом. А в последние годы замечен рост суицидов из-за неуспеваемости, сложных ситуаций в образовательных учреждениях. Самый критичный возраст 16-17 лет. Причем в зоне риска в основном девушки. С их участием зафиксировано две трети случаев.

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