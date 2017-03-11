Автор: Клим Куликов

Суперлига по хоккею с мячом выходит на финишную прямую

Опубликовано: 10.03.2017 20:09

Минувшим вечером в плей-офф стартовала иркутская "Байкал-Энергия". В серии до трех в 1/4 финала иркутяне играют с кемеровским "Кузбассом".

Наверное, главной интригой матча игры был вопрос: как встретят команду болельщики? После скандала в Архангельске команда предстала впервые перед родной публикой. В итоге кто-то свистел, кто-то по аплодировал. Видно, что все изрядно устали после такого внимания. "Самое обидное, что мы приняли в этом непосредственное участие. Мы этого не заслужили, ну так получилось", - сказал Владимир Янко, и.о. главного тренера ХК "Байкал-Энергия".

Начали иркутяне резво. Символично, что в игре с "Кузбассом" счет открыл Руслан Тремаскин, перешедший в "Байкал-Энергию" по ходу сезона как раз из стана кемеровчан. Забегая вперед, на его счету еще голевая передача. "Установка была такая, что как можно больше движений было. Это первый матч серии и как его проведешь, от этого будет завесить психологический настрой. И все это", - отметил Руслан Тремаскин, игрок ХК "Байкал-Энергия".

Движения было довольно много. Да так что команды убаюкали зрителей. Разбудил всех Максим Гавриленко. И сделал это красиво. Спустя 10 минут Иванушкин делает счет 3:0 под самый занавес первого тайма. После перерыва на смену движению, наконец, пришла скорость, а следом опасные моменты. Дважды Дубовик, Егорычев, Исмагилов и снова Иванушкин начали громить "Кузбасс". Однако в концовке иркутяне дали слабину, и "Кузбасс" смог уйти разгромленным, но не растоптанным. "Пока играли собрано, не давали никаких шансов сопернику. Потом расслабились и пошли глупые ошибки. Хорошо, что закончили на мажорной ноте и забили 8 голов. Это хорошо", - признался Владимир Янко.

Кто был растоптан, так это "Сибсельмаш" в Хабаровске. "Енисей" повел в серии с ульяновской "Волгой". Интересные игры намечаются в паре "Уральский трубник" - "Водник". В каждом матче ожидается интрига.

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