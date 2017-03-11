Автор: Внеш. корр.

Стартовал региональный этап XII всероссийского футбольного турнира "Будущее зависит от тебя"

Опубликовано: 10.03.2017 19:59

Обыграть соперников и поехать в Лондон. Юные футболисты Приангарья вновь борются за возможность познакомиться с английскими игроками. Сегодня на стадионе "Труд" стартовал региональный этап XII всероссийского футбольного турнира "Будущее зависит от тебя".

Традиционно участие в нем принимают спортсмены из детских домов и школ-интернатов. В этом году на соревнования прибыли воспитанники из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Лесогорска. По словам судей, команды хорошо подготовлены и у каждой есть шансы на победу. "Не буду загадывать, завтра посмотрим, но достаточно хорошие шансы пробиться, так скажем. Выиграть у команд этот турнир, поехать на другие этапы. Потому что в нашей практике уже есть случай, когда наша ангарская команда ездила в Англию, выиграв и второй этап, и всероссийские игры. Ну, надеюсь, что у нас у пары команд даже есть шансы выиграть поездку в Лондон", - сообщил Вадим Вдовиченков, генеральный директор федерации футбола Иркутской области.

Победители регионального этапа в двух возрастных категориях отправятся на полуфинал во Владивосток. А финал чемпионата "Будущее зависит от тебя" пройдет с 24 по 28 мая в Сочи. Чемпионы получат возможность побывать в Лондоне, посетить футбольный клуб "Арсенал" и встретиться со звездами английского футбола.

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