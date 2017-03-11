виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-17
Сб
день
+1/+3
Сб
вечер
-2/-4
Вс
ночь
-4/-6

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2174
Евро/Рубль:
  62.7408

По данным ЦБР (2017.03.11)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.03.2017 (71.19)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

"Прощание с Матёрой" на сцене драмтеатра к юбилею Валентина Распутина

Опубликовано: 10.03.2017 18:56

Изображение Самое известное и масштабное произведение Валентина Распутина "Прощание с Матёрой"на иркутской сцене. Историю о затопленной из-за строительства ГЭС деревне и людях, вынужденных покидать родную землю, рассказывают артисты драматического театра. Премьеру приурочили к 80-летию писателя.

Это последняя весна Матёры. Старая деревня на острове посреди Ангары пережила многое: войну, голод, наводнения, пожары. Погибнуть ей суждено от другого. Строительство Братской ГЭС навсегда изменило жизни обитателей острова.

Что чувствуют люди, когда родная земля уходит из-под ног? Знают: сюда они не вернутся больше никогда. Дом, который строил еще прадед, в котором жили родители и выросли дети, подожгут, а могилы родных разорят, соблюдая санитарные нормы.

На охлопковской сцене "Прощание с Матёрой" поставил Геннадий Шапошников. Жанр спектакля режиссер определил как "драматическая повесть", которая задает жизненно важные вопросы. "Память поколений. Вот куда она девается у русского человека, почему так получилось, что именно у нас она прерывается. Один из народов, из наций, которые эти корни потеряли. И для меня вопрос: как можно построить будущее, не имея прошлого?" – говорит Геннадий Шапошников, режиссер спектакля.

Язык литературных метафор масштабного произведения Распутина в театре "перевели" на язык метафор театральных, сохранив главное: мудрость поколений в каждом слове распутинских героев. "Распутин был очень-очень молодой, когда писал эти произведения. И когда в 35 ты знаешь такое! Вот я читаю и понимаю, что где-то в глубине он и меня ковыряет, меня касается то, что у меня внутри", - сказал Сергей Дубянский, артист.

Работая над спектаклем, артисты Иркутского драматического побывали на родине Валентина Распутина, встретились с жителями затопленных деревень. "Мы с ними встречались, мы с ними разговаривали. У нас тоже эта тема есть. "Привыкнем, а что делать? - люди говорят, - привыкнем, а что нам делать?". Ну мы-то о большем рассказываем. Матёра - это, знаете, как наша матрица, как наш генетический код. И если мы его потеряем, мы все погибнем", - рассказывает Наталия Королёва, народная артистка России.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.3945109844208 Sec.