Автор: Марина Беклемишева

"Прощание с Матёрой" на сцене драмтеатра к юбилею Валентина Распутина

Опубликовано: 10.03.2017 18:56

Самое известное и масштабное произведение Валентина Распутина "Прощание с Матёрой"на иркутской сцене. Историю о затопленной из-за строительства ГЭС деревне и людях, вынужденных покидать родную землю, рассказывают артисты драматического театра. Премьеру приурочили к 80-летию писателя.

Это последняя весна Матёры. Старая деревня на острове посреди Ангары пережила многое: войну, голод, наводнения, пожары. Погибнуть ей суждено от другого. Строительство Братской ГЭС навсегда изменило жизни обитателей острова.

Что чувствуют люди, когда родная земля уходит из-под ног? Знают: сюда они не вернутся больше никогда. Дом, который строил еще прадед, в котором жили родители и выросли дети, подожгут, а могилы родных разорят, соблюдая санитарные нормы.

На охлопковской сцене "Прощание с Матёрой" поставил Геннадий Шапошников. Жанр спектакля режиссер определил как "драматическая повесть", которая задает жизненно важные вопросы. "Память поколений. Вот куда она девается у русского человека, почему так получилось, что именно у нас она прерывается. Один из народов, из наций, которые эти корни потеряли. И для меня вопрос: как можно построить будущее, не имея прошлого?" – говорит Геннадий Шапошников, режиссер спектакля.

Язык литературных метафор масштабного произведения Распутина в театре "перевели" на язык метафор театральных, сохранив главное: мудрость поколений в каждом слове распутинских героев. "Распутин был очень-очень молодой, когда писал эти произведения. И когда в 35 ты знаешь такое! Вот я читаю и понимаю, что где-то в глубине он и меня ковыряет, меня касается то, что у меня внутри", - сказал Сергей Дубянский, артист.

Работая над спектаклем, артисты Иркутского драматического побывали на родине Валентина Распутина, встретились с жителями затопленных деревень. "Мы с ними встречались, мы с ними разговаривали. У нас тоже эта тема есть. "Привыкнем, а что делать? - люди говорят, - привыкнем, а что нам делать?". Ну мы-то о большем рассказываем. Матёра - это, знаете, как наша матрица, как наш генетический код. И если мы его потеряем, мы все погибнем", - рассказывает Наталия Королёва, народная артистка России.